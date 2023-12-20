«Марченко – рок-звезда!» Забил чумовой гол, сделал хет-трик и вошёл в историю клуба в НХЛ

Кирилл Марченко сегодня забил, пожалуй, лучший гол сезона, глядя на который, невольно тянешься подбирать челюсть с пола. А потом ещё один, и ещё, и вошёл в историю «Коламбуса»!

«Мундиры» выездной матч с «Баффало» начали кошмарным образом, пропустив уже на 30-й секунде гол в исполнении Расмуса Далина. Но это их, кажется, только разозлило, потому что дальше они накидали Девону Леви, а потом и Укко-Пекке Луукконену целые авоськи.

Джонни Годро сравнял счёт в середине периода, одной рукой протолкнув шайбу из-за линии ворот в сетку. Вскоре американец уже выступил ассистентом для Адама Фантилли, отдав ему передачу рикошетом от лицевого борта, которая застала вратаря «Баффало» врасплох.

На последней минуте периода случилось первое удаление «Сэйбрз» и он – гол года. Марченко принял передачу, стоя спиной к воротам, оглянулся и забросил невероятную шайбу из-под ноги! Даже из-под двух ног, ведь сзади его толкал в спину защитник.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кирилл Марченко, ты шутишь?», – отреагировали в соцсетях «Коламбуса».

«Марченко – рок-звезда!», – написал журналист Пит Блэкбёрн.

«Просто неприличный гол. Это было обалденно», – отметил автор сайта «Коламбуса» Джефф Свобода.

«Бесподобный гол. Даже болельщики «Сэйбрз» сказали «Ничего себе!», – написал журналист Брайан Хеджер.

На этом Марченко не остановился и во втором периоде оформил натуральный хет-трик! Сначала он точным кистевым отправил отдыхать Леви, а затем поприветствовал сменившего его Луукконена ещё одним лазерным броском. Два гола россиянина разделили всего 18 секунд, это стало рекордом «Коламбуса» (предыдущий был установлен Кэмом Аткинсоном в 2018 году, когда он оформил дубль за 31 секунду).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На три гола Марченко понадобилось восемь минут и семь секунд, что стало вторым по скорости хет-триком в истории клуба после Джеффа Картера, который в 2011 году забил три за 3.18.

После второго периода «Коламбус» вёл 7:2, но, памятуя о том, как недавно чуть не упустили победу, ведя 5:0 с «Торонто», Марченко в перерыве говорил не о своих голах, а о том, как важно довести игру до победы. «Хороший период, мы забили много голов, теперь надо фокусироваться на третьем периоде, довести матч до победы. Это важно после «Торонто», так как мы много матчей проигрываем в третьих периодах. Первый мой гол? Пас там был хороший, а над таким броском я работал на тренировках. Я не хочу останавливаться, если будут ещё моменты, я постараюсь забить ещё», – сказал Кирилл.

Не упустили, хотя «Баффало» после перерыва забил быстрый гол, а потом ещё один, но Коул Силлинджер и Кент Джонсон восстановили комфортное преимущество, и «Коламбус» выиграл 9:4.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Даниил Тарасов отразил 25 из 29 бросков и оформил первую победу в сезоне, начало которого он пропускал из-за травмы. Русская тройка «Коламбуса» – Чинахов – Воронков – Марченко – сегодня набрала пять очков, а с момента своего создания забила 12 голов в девяти матчах. Кирилл же вышел в лидеры клуба в этом сезоне по голам (13), сравнявшись с травмированным Буном Дженнером.