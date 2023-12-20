«Когда мы вместе, это легко». Марченко — об игре с Воронковым и Чинаховым

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о совместной игре со своими одноклубниками Дмитрием Воронковым и Егором Чинаховым.

«Когда мы играем вместе, это легко. Я знаю, что если сделаю ошибку, Ворни и Чинни помогут мне. У нас всё больше уверенности, мы хотим забивать больше голов и просто делать следующий шаг», — цитирует Марченко пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс».

Напомним, в матче Марченко оформил натуральный хет-трик. 23-летний нападающий забросил третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды, уложившись в 8 минут и 7 секунд. Российский форвард оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса».

Сегодня, 20 декабря, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 9:4 (3:1, 4:1, 2:2).