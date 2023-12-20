«Он начинает играть всё бóльшую роль на скамейке». Тренер «Коламбуса» — об игре Марченко

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан оценил игру российского форварда клуба Кирилла Марченко, который во встрече с «Баффало Сэйбрз» оформил натуральный хет-трик.

«У него есть навыки, есть габариты, он отличная личность. Марченко — забавный парень. Ему нравится веселиться, но при этом он начинает играть всё бóльшую роль на скамейке. Он — лидер. Нам действительно повезло, что Кирилл у нас есть. Он объединяет людей», — приводит слова Венсана The Athletic.

В игре с «Баффало» 23-летний нападающий забросил третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды, уложившись в 8 минут и 7 секунд. Российский форвард оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса».

Сегодня, 20 декабря, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 9:4 (3:1, 4:1, 2:2).