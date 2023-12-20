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Трое россиян признаны звёздами игрового дня в НХЛ

Трое россиян признаны звёздами игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала тройку лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Третьей звездой дня признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который оформил дубль во встрече с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Напомним, форвард обошёл Алексея Яшина и вышел на чистое 10-е место по набранным очкам среди всех россиян в НХЛ. У Кучерова теперь 782 (297+485) очка в 676 матчах.

Вторая звезда дня — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отличившийся дублем и принесший своей команде победу в игре с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). 26-летний нападающий седьмой раз в карьере отличился в овертайме, благодаря чему вышел на чистое первое место в клубной истории по голам в дополнительное время.

Первой звездой дня признан нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, который сделал хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (9:4). В игре Марченко оформил натуральный хет-трик. 23-летний форвард забросил третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды, уложившись в 8 минут и 7 секунд. Российский форвард оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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