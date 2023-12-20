Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ, «Торонто» — на первой строчке

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НХЛ. На первом месте — «Торонто Мэйпл Лифс». Клуб из Торонто оценивается в $ 2,8 миллиарда. На второй позиции находится «Нью-Йорк Рейнджерс» с ценностью в $ 2,65 миллиарда. Третьим стал «Монреаль Канадиенс» ($ 2,3 миллиарда).

Полностью рейтинг самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes выглядит следующим образом:

1. «Торонто Мэйпл Лифс» – $ 2,8 миллиарда;

2. «Нью-Йорк Рейнджерс» – $ 2,65;

3. «Монреаль Канадиенс» – $ 2,3;

4. «Лос-Анджелес Кингз» – $ 2;

5. «Бостон Брюинз» – $ 1,9;

6. «Чикаго Блэкхоукс» – $ 1,88;

7. «Эдмонтон Ойлерз» – $ 1,85;

8. «Филадельфия Флайерз» – $ 1,65;

9. «Вашингтон Кэпиталз» – $ 1,6;

10. «Нью-Йорк Айлендерс» – $ 1,55;

11. «Нью-Джерси Дэвилз» – $ 1,45;

12. «Ванкувер Кэнакс» – $ 1,32;

13. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – $ 1,25;

14. «Сиэтл Кракен» – $ 1,23;

15. «Детройт Ред Уингз» – $ 1,2;

16. «Питтсбург Пингвинз» – $ 1,18;

17. «Колорадо Эвеланш» – $ 1,15;

18. «Вегас Голден Найтс» – $ 1,13;

19. «Калгари Флэймз» – $ 1,1;

20. «Даллас Старз» – $ 1,08;

21. «Миннесота Уайлд» – $ 1,05;

22. «Сент-Луис Блюз» – $ 0,99;

23. «Нэшвилл Предаторз» – $ 0,975;

24. «Оттава Сенаторз» – $ 0,95;

25. «Анахайм Дакс» – $ 0,925;

26. «Сан-Хосе Шаркс» – $ 0,9;

27. «Каролина Харрикейнз» – $ 0,825;

28. «Виннипег Джетс» – $ 0,78;

29. «Флорида Пантерз» – $ 0,775;

30. «Коламбус Блю Джекетс» – $ 0,765;

31. «Баффало Сэйбрз» – $ 0,75;

32. «Аризона Койотс» – $ 0,5.