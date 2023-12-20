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Форвард «Коламбуса» Марченко: я устал проигрывать в третьих периодах

Форвард «Коламбуса» Марченко: я устал проигрывать в третьих периодах
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко после победы над «Баффало Сэйбрз» высказался об игре команды в третьих периодах.

«Все в команде понимают, что происходит и сколько матчей мы проиграли в третьем периоде. Нам просто нужно было быть готовыми и сосредоточиться на третьем периоде, потому что я устал проигрывать встречи в третьих периодах. Для всех нас нужно продолжать работать», — приводит слова Марченко The Columbus Dispatch.

Напомним, в матче Марченко оформил натуральный хет-трик. 23-летний нападающий забросил третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды, уложившись в 8 минут 7 секунд. Российский форвард оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса».

Сегодня, 20 декабря, «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 9:4 (3:1, 4:1, 2:2).

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