Мальцев раскрыл, что сказал ему Кручинин на вбрасывании матча «Торпедо» — «Спартак»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев после победного матча с «Торпедо» (5:2) рассказал, что ему сказал Алексей Кручинин на первом вбрасывании, и поделился впечатлениями от встречи.

«Если честно, давно такого не было, чтобы перед игрой не сразу заснул. Вроде на молодёжном чемпионате мира последний раз. Так что всем, кто создавал ажиотаж комментариями и в медиа – спасибо за этот кайф. Такие эмоции много стоят. Атмосфера на матче тоже в полнейшем порядке. Такой шум от болельщиков.

В самом начале тоже прикольный момент. На первом вбрасывании против Кручины. Лёха мой старый друг, с его паса я забил первый гол в КХЛ как раз «Спартаку». Вот так намешалось. Он, конечно, сразу: «Ну сейчас посмотрим, чему там тебя в Америке научили». В первом периоде в голове всё свистело, совсем другой спорт, приходил в себя.

Дальше уже более-менее вкатился. Пасик, кстати, в Америке такой бы записали. Ну ничего, команда победила, а мне есть куда прибавлять. Буду работать. А ещё в конце забыл, что у нас рукопожатия после матча. Чуть не уехал в раздевалку», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в игре с «Торпедо» форвард результативными баллами отметиться не сумел, проведя на площадке 15 минут и 22 секунды в первом звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Мальцев нанёс один бросок по воротам, выиграл 8 вбрасываний из 17, заблокировал три броска и провёл два силовых приёма.