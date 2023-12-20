Тамбиев: Кубок Икры для «Адмирала» — это значимое событие

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил поражение в матче с «Амуром» (1:2 ОТ). «Адмирал» стал обладателем Кубка Икры – трофея, который разыгрывался в шести матчах дальневосточного дерби. Клубы одержали по три победы, но у команды из Владивостока лучшая разница шайб.

«Могли завершить победой в основное время, но не разобрались. Самоотдачей и желанием ребят я доволен. Сейчас войдём в игровой ритм, сделаем правильные выводы и подправим ребят, к следующему матчу будет немного другая картина в плане организации игры.

Кубок Икры для клуба – это значимое событие, второй кубок после сочинского турнира. Его вручили нам, чему я рад, как и команда», — цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.

«Адмирал» в текущем сезоне после 39 матчей занимает 11-ю строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Владивостокский клуб отстаёт от зоны плей-офф на 12 очков.