Вячеслав Быков рассказал, что общается с Рене Фазелем на русском языке

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков рассказал, что общается на русском языке с бывшим президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Сейчас специалист занимает пост руководителя Судейского экспертного комитета КХЛ.

«С Фазелем общаюсь по-французски? Да, но сейчас по-русски (смеётся). И, знаете, я не удивлён, так как этот человек быстро усваивает и схватывает не только языки, но и культуру. Изучая язык, он сразу окультуривается, если можно так выразиться. Поэтому я стараюсь говорить с ним только по-русски, но если надо, то переходим на французский. Вообще этот эрудированный человек говорит на многих языках», — сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Быковым читайте на «Чемпионате»: