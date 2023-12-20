Ягр отметился результативной передачей в дебютном матче в сезоне за «Кладно»

В Пардубице на стадионе «Энтерия-Арена» прошёл матч чемпионата Чехии между «Пардубице» и «Кладно». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

В матче принял участие легендарный нападающий Яромир Ягр. Это был дебютный матч для 51-летнего форварда в текущем сезоне за «Кладно». Ягр провёл матч во втором звене и отметился результативной передачей. После его броска по воротам шайбу добил нападающий Якуб Штрнад. Также Ягр получил две штрафные минуты за удар клюшкой.

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В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх чемпионата Чехии за «Кладно». Легендарный чешский форвард также является владельцем клуба. Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко.