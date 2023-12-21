Чудинов: «Адмиралу» нужно как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне

Защитник «Адмирала» Максим Чудинов оценил опыт выступления за дальневосточный клуб и заявил, что владивостокцы намерены показать результат не хуже, чем в прошлом сезоне, когда они дошли до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступили «Ак Барсу» в шести матчах.

«Конечно, для меня это новый и интересный опыт. Возможность Дальний Восток узнать изнутри. Регион любопытный, есть что изучить, что посмотреть. И люди очень нравятся. В «Адмирале» всё хорошо, есть ребята, с кем знаком давно по прошлым командам, легко влился в коллектив. Я абсолютно доволен.

Переговоры длились недолго, через агента. В клубе дали несколько дней на раздумья, и я принял решение. Задачи, как всегда перед сезоном, были обозначены, хоть я и сам всё понимаю без обсуждения, какие глобальные цели у команды перед началом чемпионата. «Адмиралу» нужно как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Мне же всегда нужно стремиться сыграть как можно лучше и результативнее», — сказал Чудинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

На текущий момент «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока, отставая от зоны плей-офф на 12 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.