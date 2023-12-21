«Мы ведь не выбираем». Игрок «Адмирала» — об уходе из команды Серебрякова и Уильямса

Защитник «Адмирала» Максим Чудинов прокомментировал обмен лидеров команды — вратаря Никиты Серебрякова в СКА и защитника Колби Уильямса в ЦСКА.

«С Соловьёвым Лёхой у нас хорошее взаимопонимание. Конечно, всегда проще работать с тем, с кем есть совместный опыт. Знаем все нюансы и мелочи, которым научил нас Хартли. Да и вне льда старое знакомство тоже помогает на новом месте. «Адмирал» вышел на стабильный набор очков? Не хочу делать никаких выводов, но победы, естественно, поднимают дух и сплочённость в коллективе.

К уходу Серебрякова и Уильямса все ребята отнеслись с пониманием, мы пожелали парням удачи, и главное, чтобы без травм. Мы ведь не выбираем. Сегодня здесь, завтра там. Такова хоккейная жизнь. Новички Демченко и Шулак — ребята опытные, нам помогут точно. Тем более с их приходом и победы пошли, взаимосвязь прослеживается», — сказал Чудинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Чудиновым читайте на «Чемпионате»: