«Я очень сильно расстроился». Детский тренер Задорова — о скандальном интервью хоккеиста

Сергей Суярков, детский тренер защитника «Ванкувера» Никиты Задорова, рассказал, что расстроился, услышав заявления россиянина на YouTube-канале «вДудь»*.

«Касаясь Никиты Задорова… Недавно было интервью, из-за которого я, конечно, очень сильно расстроился. Я не буду там говорить о полном интервью. [Затрону] именно то, как он высказывается насчёт своих родителей, то, что он им не помогает. Мне жалко, что он вроде умный парень, но не понимает, что только благодаря родителям он достиг того, что у него сейчас есть, то, что он сейчас имеет. И он обязан помогать родителям, хотя бы для того, чтобы понимать, что у них будут деньги на лечение и на лекарства.

Всё равно мы все стареем, и после этого интервью я понимаю, что Никита, может быть, уже долго не вернётся в Россию. Но вот жалко, что он это не понимает, он, может быть, это потом поймёт, но вот именно в этом интервью мне вот это очень сильно не понравилось, потому что я сам лично помню, как мама Настя там каждый день на сборах Никите там делала свежевыжатый сок из апельсина, всегда ему там давала, там бегала на остановку, покупала чернику. Ему всегда каждый день давала стакан черники, потому что у него были проблемы со зрением. Всё лучшее, всё, всегда было Никите, всегда.

Поехала с ним в Северную Америку, чтобы он ни в чём не нуждался, когда начал играть в юниорских лигах. Жалко, что он это не понимает», — сказал Суярков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.