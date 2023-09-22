«Будут говорить — Запад промыл ему мозги». Интервью Задорова взорвало хоккейный мир

Никита Задоров понимал, что его интервью на YouTube-канале «вДудь» (признан иноагентом в РФ) вызовет бурную реакцию в России. За день его посмотрели 1,3 млн человек, а цитаты разошлись по новостным лентам и каналам.

Выдержки из резонансного интервью и реакцию на него в России можно почитать по тегу: Никита Задоров.

«Будут говорить — Запад промыл ему мозги»

Но не обошли стороной интервью и в Северной Америке. Авторитетное издание The Hockey News даже отдельно поговорило с Никитой, чтобы он уже на английском развил свои тезисы:

«Я начал больше интересоваться тем, что происходит в моей стране, в мире. Конфликт (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») задел меня за живое. Это было поворотным моментом.

Я понимаю, какие будут последствия на Родине, как там отреагируют, но мне кажется, очень важно, чтобы люди знали мою точку зрения по этому вопросу. И важно, чтобы молодые ребята, русские игроки, знали, что высказываться — это нормально. Я только надеюсь — может, это наивно — но я надеюсь, что мои слова могут что-то изменить в этом мире. Я считаю, высказываться — важно.

Я понимаю, какие будут последствия. Вероятно, я не смогу вернуться на Родину, в свой город, где вырос, но я спокойно к этому отношусь. Я знаю, как там всё устроено. Будет много пропаганды, телеканалы будут меня обсуждать, продвигать повестку, говорить — Запад промыл ему мозги и всё такое. Будут говорить, что я слишком много смотрю CNN или ещё что, хотя это не так. Ведь всё ясно видно. Ты видишь плохое и хорошее, это моё мнение.

Чего хочу добиться, высказывая мнение? Люди должны разобраться, что происходит у них в стране. Думаю, спортсмены, особенно хоккеисты в этой лиге, имеют право на мнение и не должны бояться высказываться. Конечно, некоторые не хотят терять право вернуться в Россию. У них семьи, некоторые боятся за родных, что с ними что-то случится. Много всего происходит. Там ситуация сложнее, чем в Канаде и США.

Мне не нравится здешняя реакция. Они всех русских ровняют под одну гребёнку. Мне кажется, это несправедливо. В России многие думают так же, как и я. Я на 100% уверен, что у миллионов людей такое же мнение. Просто они ничего не могут сделать. Они не могут уехать из страны и найти здесь хорошую работу, зарабатывать здесь, кормить свои семьи. Мне очень повезло, что у меня есть право быть здесь», — сказал Задоров в англоязычном интервью.

«Эти комментарии только добавят ему популярности»

В Америке Никита стал знаменем мужества и инструментом пропаганды (она ведь работает и в США, и сам Задоров это признаёт). Его восхваляют как первого российского хоккеиста, не побоявшегося выступить против позиции России.

«Задоров — единственный русский игрок НХЛ, который смело высказался против СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Он говорит, что его родители поддерживают режим и что он не ездил в Россию последние два года и не хочет этого делать «в связи со всей этой ситуацией», — пишет The Hockey News.

«Многие считают, что русские игроки НХЛ не высказываются против из-за страха. Может быть, и так, но не в случае с Задоровым. За последние два сезона Задоров стал очень популярен в «Калгари», и его комментарии только добавят ему популярности. Можно понять, почему некоторые российские игроки, разделяющие его позицию, предпочитают молчать, но он заслуживает огромного уважения за то, что открыто выступает против того, что делает его страна», — пишет Daily Hive.

Материалы по теме Конгресс украинцев Канады* попросил правительство запретить Овечкину въезд в страну

«Эй, Ови, вот что значит иметь яйца!»

Болельщики в соцсетях тоже выражают Задорову уважение, а также переживают за жизнь и здоровье его родных и пеняют Александру Овечкину за то, что он предпочёл не комментировать политику.