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«Нефтехимик» представил новый комплект формы с изменённым логотипом в виде головы волка

«Нефтехимик» представил новый комплект формы с изменённым логотипом в виде головы волка
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«Нефтехимик» представил новый комплект формы с изменённым логотипом в виде головы волка. Фанаты нижнекамской команды смогут увидеть такие джерси 23 декабря, когда команда будет проводить раскатку перед матчем с московским «Динамо». Как сообщает пресс-служба «Нефтехимика», в будущем возможно использование такой формы в матчах КХЛ.

Первым джерси с новой эмблемой примерил защитник «волков» из Нижнекамска Лукаш Клок и заявил: «Фантастика».

Фото: БК Пари

Сообщается, что также будет разработан мерч с альтернативным лого, который можно будет выиграть.

В текущем сезоне КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» провёл 40 матчей и на данный момент занимает 10-ю строчку в таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

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