«Постоянно слышал от него оскорбления». Чивилёв — о драке с Радуловым в Кубке Гагарина

Нападающий СКА Андрей Чивилёв рассказал о драке с капитаном «Ак Барса» Александром Радуловым в Кубке Гагарина 2023 года.

«Одним из самых ярких моментов по ходу серии с «Ак Барсом» стала драка с Александром Радуловым во втором матче? Он всю игру мне что-то кричал, пытался задеть как-то, постоянно слышал от него оскорбительные реплики в мой адрес. Я особо внимания даже не обращал на это. Но потом в один момент у наших ворот образовалась стычка. Гончаров начал драться с Сафоновым, ко мне подлетел Радулов, и началось… Сцепились с ним, потолкались чуток. Драка – обычное дело для хоккея, эмоции захлёстывают всех.

Что сказал Олег Юрьевич [Леонтьев] после последнего, шестого матча с «Ак Барсом» в раздевалке? Он собрал всех ребят и каждого поблагодарил за хороший сезон. Сказал, что мы выглядели очень неплохо в серии с «Ак Барсом». Олег Юрьевич был доволен нашей проделанной работой», — сказал Чивилёв в интервью «ТИ-Спорт».

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