Рендулич: Санкт-Петербург — город больше для хоккея, Сочи — для пляжей

Нападающий СКА Борна Рендулич сравнил Санкт-Петербург и Сочи, где выступал до перехода в стан армейского клуба.

«Нравится Санкт-Петербург? Да, здесь немного темно, но мне нравится (улыбается). Красивый город, приятные рестораны, я гуляю везде, у меня нет нужды использовать свою машину или арендовать другую.

Скучаю по Сочи? Очевидно, что да. В Сочи приятная погода, ты можешь ходить на пляж в любое время. Два разных чувства, не так ли? Санкт-Петербург – это город больше для хоккея. Сочи – для пляжей. Оба города хороши», — приводит слова Рендулича «ВсёПроСпорт».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард сыграл 40 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 31 очко. В следующей игре СКА сыграет в армейском дерби с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 21 декабря, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.