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17-летний дебютант «Авангарда»: мандража не было, сыграл неплохо. Для первого раза точно

17-летний дебютант «Авангарда»: мандража не было, сыграл неплохо. Для первого раза точно
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Защитник «Авангарда» Тимур Кол рассказал о своём дебютном матче в КХЛ, который пришёлся на игру с «Сочи» (8:3).

«Мне сказали перед матчем, что я буду играть, так что ждал и готовился. Ощущения? Положительные, очень приятно, спасибо тренерам за доверие и команде за поддержку. Мандража никакого не было, я чётко знал, что от меня требуется, и выполнял задание тренеров.

Думаю, было несколько недочётов при начале атаки, а в остальном, я считаю, сыграл неплохо. Для первого раза уж точно. Не было бросков? Да, в этом нужно прибавлять, но как и во всех других аспектах игры, что в обороне, что в атаке», — сказал Кол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В следующем матче «Авангард» в Омске примет магнитогорский «Металлург» 24 декабря.

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