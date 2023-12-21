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«Глаза закрыл и бросил — залетела!» Защитник «Авангарда» — о своём удивительном голе

«Глаза закрыл и бросил — залетела!» Защитник «Авангарда» — о своём удивительном голе
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Защитник «Авангарда» Сергей Бойков прокомментировал победу над «Сочи» (8:3) и рассказал о своей заброшенной шайбе.

«Нельзя сказать, что сегодня какая-то отдушина после прошлой игры. Просто были настроены очень сильно, и поэтому всё получилось. «Сочи» создавал хорошие моменты, здорово, что все отработали и в обороне сегодня, и вратарь помог. Игра могла пойти по-другому, если бы соперник вовремя забил.

Мой гол – украшение матча? Спасибо партнёру, отдал хорошую передачу, я просто увидел, что никто не бежит на меня, и поехал в зону. А потом случайно, так скажем, глаза закрыл и бросил – залетела!» — сказал Бойков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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