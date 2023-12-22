Чинахов продлил свою результативную серию в НХЛ до 6 матчей, поразив ворота «Вашингтона»

22-летний российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ), благодаря чему продлил свою результативную серию до шести матчей.

Примечательно, что в моменте с заброшенной шайбой Чинахову ассистировал другой российский хоккеист «мундиров» — Дмитрий Воронков. Благодаря этому голу Егор продлил свою результативную серию до шести игр кряду, ранее он набирал очки в матчах с «Сент-Луис Блюз» (2+1), «Флорида Пантерз» (1+0), «Торонто Мэйпл Лифс» (1+1), «Нью-Джерси Дэвилз» (1+0) и «Баффало Сэйбрз» (0+2).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Чинахова 15 (9+6) очков в 23 встречах при коэффициенте полезности «-2». Всего в НХЛ нападающий совершил 41 (19+22) результативное действие в 114 играх.