Марко Росси вступил в драку с обидчиком Капризова в матче с «Монреалем»

22-летний австрийский нападающий «Миннесоты Уайлд» Марко Росси вступил в кулачный поединок с канадским защитником «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) Кейденом Гуле, после того как тот провёл жёсткий силовой приём на российском форварде Кирилле Капризове.

Эпизод произошёл в середине встречи. Росси решил незамедлительно наказать обидчика Капризова – Гуле, который толкнул россиянина на борт. В результате между австрийцем и канадцем началась драка, в результате которой на льду оказался именно игрок «Миннесоты». Оба игрока были наказаны большим штрафом, а Росси получил ещё две минуты, так как являлся зачинщиком драки.

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Напомним, что в этой игре Капризов отметился ассистентским дублем и заброшенной шайбой. Всего на счету россиянина 30 (11+19) результативных действий в 31 матче за «Миннесоту» в нынешнем сезоне.