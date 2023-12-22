«Не понимаю, что они говорят». Главный тренер «Коламбуса» — о «русской тройке»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан высказался про общение российских игроков клуба Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова.

«Важная часть этого заключается в том, что они отрываются. Они веселятся. Они шутят друг с другом — по крайней мере, я так думаю. Я не понимаю, что они говорят, но они много смеются. Им нравится вызов, который стоит перед ними», — цитирует Венсана The Athletic.

Марченко в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 31 встречу, забросил 13 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко. На счету Дмитрия Воронкова 28 матчей, в которых он набрал 17 (6+11) очков. Егор Чинахов за 23 игры забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач.