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«Я принял тот факт, что могу умереть». Лундквист — про операцию на сердце

«Я принял тот факт, что могу умереть». Лундквист — про операцию на сердце
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Легендарный вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о своей операции на сердце, после которой он закончил карьеру.

«Я не знаю точно, что сделали врачи, но им пришлось перезапустить сердце, чтобы восстановить правильный ритм. Я принял тот факт, что могу умереть. Тогда я думал только о часах своей жизни», — приводит слова Лундквиста Expressen.

В НХЛ Король Хенрик выиграл 459 матчей регулярного чемпионата — это пятый результат за всё время и лучший среди европейских вратарей. Он единственный голкипер в истории лиги, выигрывавший не меньше 20 матчей в течение 13 сезонов подряд. Лундквист — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции. Хотя Лундквист ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, его наследие в «Рейнджерс» остаётся непревзойдённым. В 2023 году он был введён в Зал хоккейной славы.

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