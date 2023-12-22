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The Athletic назвал самого обаятельного игрока из «русской тройки» «Коламбуса»

The Athletic назвал самого обаятельного игрока из «русской тройки» «Коламбуса»
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Журналист Аарон Портцлайн в статье на портале The Athletic назвал самого обаятельного игрока из «русской тройки» «Коламбус Блю Джекетс».

«Марченко начал изучать английский язык ещё до того, как два сезона назад покинул КХЛ, и на сегодняшний день он самый общительный и обаятельный из всей тройки. Английский Чинахова продвинулся далеко за последний год, а Воронков всё ещё продолжает работать над языком», — пишет Портцлайн.

Кирилл Марченко в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 31 встречу, забросил 13 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко. На счету Дмитрия Воронкова 28 матчей, в которых он набрал 17 (6+11) очков. Егор Чинахов за 23 игры забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач.

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