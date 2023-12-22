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Главный тренер «Адмирала» ответил на вопрос, является ли «Салават» удобным соперником

Главный тренер «Адмирала» ответил на вопрос, является ли «Салават» удобным соперником
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) ответил на вопрос, является ли уфимский клуб удобным соперником.

«Ребятами доволен, их самоотдачей, выстояли в меньшинстве в очень сложный момент. Наконец-то буллитную серию мы выиграли.

Недавно мне посоветовали поставить Горшкова на буллиты, и он забил? Посоветуйте второго. Есть у вас кандидатура? Сейчас я слушаю всех специалистов хоккея.

Уфа — удобный соперник? Вот когда мы на «Салават» выйдем в плей-офф, там и посмотрим, кто кого. Будет интересно второй год подряд. Нам только попасть туда надо, Уфа-то уже в плей-офф попала. Там и поглядим», — приводит слова Тамбиева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующей встрече регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА. «Адмирал» следующую встречу проведёт в Череповце с местной «Северсталью».

Клуб из Владивостока набрал 35 очков после 40 встреч и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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