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Легенда НХЛ высказал мнение о «русской тройке» в «Коламбусе»

Легенда НХЛ высказал мнение о «русской тройке» в «Коламбусе»
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Помощник главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» Марк Рекки высказался об игре «русской тройки» клуба — Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова.

«Приятно видеть их взаимодействие. Они действительно заботятся друг о друге, им не всё равно на игру. Между ними происходят довольно оживлённые разговоры, слыша которые, ты просто задаёшься вопросом, что они сказали (смеётся)», — приводит слова Рекки The Athletic.

Напомним, Кирилл Марченко в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 31 встречу, забросил 13 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко. На счету Дмитрия Воронкова 28 матчей, в которых он набрал 17 (6+11) очков. Егор Чинахов за 23 игры забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач.

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