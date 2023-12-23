«Рейнджерс» пропустили четыре шайбы за шесть минут и проиграли дома «Эдмонтону»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

После двух периодов хозяева вели 1:0, однако пропустили четырежды менее чем за семь минут на старте заключительной двадцатиминутки — отличились Зак Хайман, Эвандер Кейн, Уоррен Фёгеле и Райан Маклауд.

У хозяев шайбы забросили Блейк Уилер, Мика Зибанеджад и Уилл Кайлли.