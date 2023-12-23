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«Рейнджерс» пропустили четыре шайбы за шесть минут и проиграли дома «Эдмонтону»

«Рейнджерс» пропустили четыре шайбы за шесть минут и проиграли дома «Эдмонтону»
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

После двух периодов хозяева вели 1:0, однако пропустили четырежды менее чем за семь минут на старте заключительной двадцатиминутки — отличились Зак Хайман, Эвандер Кейн, Уоррен Фёгеле и Райан Маклауд.

У хозяев шайбы забросили Блейк Уилер, Мика Зибанеджад и Уилл Кайлли.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Уилер (Зибанеджад, Крайдер) – 11:03     1:1 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 43:07     1:2 Кейн (Райан) – 44:17     1:3 Фёгеле (Маклауд, Сеси) – 46:36     1:4 Маклауд (Фёгеле) – 49:52     2:4 Зибанеджад (Лафреньер, Крайдер) – 55:42 (pp)     3:4 Кайлли – 59:59    
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