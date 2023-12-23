Коршков: в «Локомотиве» смотрел свою статистику, а в «Амуре» всё внимание на таблицу

27-летний нападающий «Амура» Егор Коршков заявил, что в хабаровском клубе всё внимание приковано к турнирной таблице и попаданию в плей-офф, а не к личной статистике.

«Сейчас для „Амура“ самое главное — борьба за плей-офф. Поэтому в этом сезоне всё внимание — не личной статистике, а турнирной таблице. Может, в те годы, когда играл в „Локомотиве“ и мы обычно шли в лидерах, в статистику и заглядывал. Но у кубковой гонки — скажем так, свои законы. Тут рассматриваются только командные цифры», — сказал Коршков в интервью Russia-Hockey.ru.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коршков сыграл 42 встречи, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. Хабаровский клуб после 42 матчей набрал 42 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре подопечные Андрея Мартемьянова встретятся дома с «Нефтехимиком» 25 декабря.