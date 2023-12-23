Главный тренер «Барыса»: в матче с «Сочи» некоторые игроки выглядели не совсем убедительно

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи», в которой его подопечные одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

«В принципе, хорошая боевая игра была. Всех наших болельщиков с победой, наши болельщики заждались. Была у нас не плохая выездная серия по содержанию. Ребята начали понимать те требования, которые выдвигает тренерский штаб. Сегодня некоторые игроки выпали. Пришлось вносить корректировки в конце. Не совсем убедительно они выглядели. Сейчас есть время восстановиться, и будем готовиться на домашние игры с «Авангардом» и «Трактором».

С чем связано то, что «Барыс» вторую игру подряд пропускает на первой минуте? Это связано с игровой дисциплиной. В Нижнекамске сделали акцент на том, что они играют в гибридные пробросы. Нарисовали схемы, как должен играть страхующий защитник. Но, к сожалению, нас не услышали. Сегодня мы тоже сделали акцент.

Видимо, в следующей игре мы просто поменяем сочетания, другие люди будут выходить. Для нас это определённый опыт», — приводит слова Болякина пресс-служба «Барыса» на официальном сайте клуба.