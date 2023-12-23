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Дубль Белевича помог «Торпедо» обыграть СКА на домашнем льду

Дубль Белевича помог «Торпедо» обыграть СКА на домашнем льду
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором нижегородское «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт нападающим армейцев Василием Глотовым на старте второго периода. Однако в третьем периоде нижегородцы не только смогли сравнять счёт усилиями Николая Коваленко, но и выйти вперёд благодаря точному броску Андрея Белевича. Уже на последней минуте встречи Белевич оформил дубль, установив окончательный счёт матча – 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После этой победы нижегородцы сравнялись по набранным очкам со СКА – команды делят четвёртое место на Западе. В активе обеих команд по 55 очков. Однако по дополнительным показателям подопечные Игоря Ларионова всё же обходят команду Романа Ротенберга.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Хайруллин, Фальковский) – 20:45 (5x5)     1:1 Коваленко (Конюшков) – 40:14 (5x3)     2:1 Белевич (Шавин, Сизов) – 46:47 (5x5)     3:1 Белевич (Коваленко) – 59:03 (5x5)    
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