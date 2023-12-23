Дубль Белевича помог «Торпедо» обыграть СКА на домашнем льду

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором нижегородское «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт нападающим армейцев Василием Глотовым на старте второго периода. Однако в третьем периоде нижегородцы не только смогли сравнять счёт усилиями Николая Коваленко, но и выйти вперёд благодаря точному броску Андрея Белевича. Уже на последней минуте встречи Белевич оформил дубль, установив окончательный счёт матча – 3:1.

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После этой победы нижегородцы сравнялись по набранным очкам со СКА – команды делят четвёртое место на Западе. В активе обеих команд по 55 очков. Однако по дополнительным показателям подопечные Игоря Ларионова всё же обходят команду Романа Ротенберга.