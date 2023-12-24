«Даллас» вырвал победу у «Нэшвилла», проигрывая за 13 секунд до конца матча

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз».
На 21-й минуте Майкл Маккэррон вывел «Нэшвилл» вперёд (после передач Райана Макдоны и Филипа Томасино), а на 27-й минуте Колтон Сиссонс удвоил преимущество хозяев, передачами отметились Густав Нюквист и Райан О'Райлли.
На 49-й минуте Евгений Дадонов после передач Эсы Линделля и Роопе Хинца сократил отставание.
На 60-й минуте Крэйг Смит сравнял счёт, после чего Яни Хаканпяя за считанные секунды до конца встречи вывел гостей вперёд, поставив точку в матче.
Напомним, после 34 игр «Нэшвилл Предаторз» занимает седьмое место в зачёте Западной конференции НХЛ. «Даллас Старз» после 32 игр располагается на третьей строчке, уступая только «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс».
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