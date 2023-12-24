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«Даллас» вырвал победу у «Нэшвилла», проигрывая за 13 секунд до конца матча

«Даллас» вырвал победу у «Нэшвилла», проигрывая за 13 секунд до конца матча
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз».

На 21-й минуте Майкл Маккэррон вывел «Нэшвилл» вперёд (после передач Райана Макдоны и Филипа Томасино), а на 27-й минуте Колтон Сиссонс удвоил преимущество хозяев, передачами отметились Густав Нюквист и Райан О'Райлли.

На 49-й минуте Евгений Дадонов после передач Эсы Линделля и Роопе Хинца сократил отставание.

На 60-й минуте Крэйг Смит сравнял счёт, после чего Яни Хаканпяя за считанные секунды до конца встречи вывел гостей вперёд, поставив точку в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Маккэррон (Макдона, Томасино) – 20:23     2:0 Сиссонс (Нюквист, О'Райлли) – 26:33 (pp)     2:1 Дадонов (Линделль, Хинц) – 48:22     2:2 Смит (Робертсон, Павелски) – 59:47     2:3 Хаканпяя – 59:56    

Напомним, после 34 игр «Нэшвилл Предаторз» занимает седьмое место в зачёте Западной конференции НХЛ. «Даллас Старз» после 32 игр располагается на третьей строчке, уступая только «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс».

НХЛ, Турнирная таблица
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