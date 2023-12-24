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23 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Вегас», у Дорофеева — гол

23 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Вегас», у Дорофеева — гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Сэм Беннетт, Густав Форслинг, Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В составе «Вегаса» забивали Марк Стоун и российский нападающий Павел Дорофеев. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Таким образом, «Флорида» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Вегас», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Барбашёв) – 21:21     1:1 Беннетт (Вераге, Монтур) – 28:58     2:1 Форслинг (Барков) – 35:16     2:2 Дорофеев (Хаттон, Колесар) – 39:37     3:2 Вераге (Монтур, Ткачук) – 46:10 (pp)     4:2 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 48:09 (pp)    
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