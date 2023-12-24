23 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Вегас», у Дорофеева — гол
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Сэм Беннетт, Густав Форслинг, Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 23 сейва. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
В составе «Вегаса» забивали Марк Стоун и российский нападающий Павел Дорофеев. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
Таким образом, «Флорида» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Вегас», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Барбашёв) – 21:21 1:1 Беннетт (Вераге, Монтур) – 28:58 2:1 Форслинг (Барков) – 35:16 2:2 Дорофеев (Хаттон, Колесар) – 39:37 3:2 Вераге (Монтур, Ткачук) – 46:10 (pp) 4:2 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 48:09 (pp)
Комментарии
- 24 декабря 2023
-
01:46
-
01:16
-
01:12
-
00:42
-
00:30
- 23 декабря 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:40
-
23:31
-
23:13
-
22:53
-
22:49
-
22:36
-
22:25
-
22:00
-
21:47
-
21:34
-
21:26
-
21:12
-
21:03
-
20:51
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:05
-
19:59
-
19:53
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
18:56
-
18:47
-
18:25
-
18:05
-
17:55
Партнерский контент