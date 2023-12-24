Коннор Бедард забил эффектный лакросс-гол в матче с «Сент-Луисом»

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Чикаго» эффектный лакросс-гол забил канадский нападающий Коннор Бедард.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Бедард принял участие в 33 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 13 голов и 17 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-13». Отметим, Бедард проводит свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге.