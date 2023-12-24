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«Вашингтон» проиграл «Тампе» в серии буллитов, Овечкин без очков и не забил буллит

«Вашингтон» проиграл «Тампе» в серии буллитов, Овечкин без очков и не забил буллит
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча и овертайм завершилось с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости — 2:1.

Счёт в матче на восьмой минуте первого периода открыли гости. В их составе отличился Люк Гленденинг. В моменте с голом ему ассистировал Виктор Хедман. В начале второго периода хозяевам удалось отыграться благодаря усилиям Энтони Манты. Ему ассистировали Ник Дженсен и Алексей Протас.

Больше голов в основное время матча и овертайм командам забить не удалось, игра перешла в серию буллитов, где сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Хедмана.

Отметим, единственный буллит хозяев реализовал российский форвард Евгений Кузнецов. Александр Овечкин свою попытку не использовал, капитану «Вашингтона» реализовать бросок не удалось.

«Тампа» вышла на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции с 39-ю очками. У «Вашингтона» столько же очков, они находятся на строчку выше по дополнительным показателям.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гленденинг (Хедман) – 07:29     1:1 Манта (Дженсен, Протас) – 22:01     1:2 Хедман – 65:00    
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