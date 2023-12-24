«Вашингтон» набрал очки в четвёртом матче подряд, в каждом из них уйдя в овертайм

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Основное время матча и овертайм завершилось с ничейным счётом 1:1. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости — 2:1.

Несмотря на поражение, команда Спенсера Карбери продлила серию с набранными очками до четырёх матчей. Примечательно, что на этом отрезке все матчи «столичной» команды не укладывались в основное время. Однажды «Вашингтон» победил в серии буллитов, дважды добился победы в овертаймах и однажды уступил в буллитной серии.

В следующем матче «Кэпиталз» 28 декабря на выезде сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс». Прошлый матч этих команд завершился сухой победой «Вашингтона» — 4:0.