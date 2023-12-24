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Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Баффало»

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Баффало»
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В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретились «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Победа в этой игре досталась хозяевам площадки со счётом 4:3 в овертайме.

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НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

После первого периода «Рейнджерс» были впереди за счёт шайб Райана Линдгрена и российского нападающего Артемия Панарина в большинстве, на которые «Баффало» ответил голом Расмуса Далина. На 22-й минуте Джек Куинн сравнял счёт, шестью минутами позже Мика Зибанежад вновь вывел «Рейнджерс» вперёд. На 47-й минуте Кейси Миттельштадт вновь установил на табло равенство, и встреча перешла в овертайм. На третьей минуте дополнительного времени победный бросок удался форварду хозяев поля Крису Крайдеру.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Линдгрен (Бродзински, Бонино) – 07:17     2:0 Панарин (Зибанеджад) – 15:35 (pp)     2:1 Далин (Гринвей, Миттельштадт) – 16:37     2:2 Куинн (Козенс, Петерка) – 21:42     3:2 Зибанеджад (Крайдер, Уилер) – 27:13     3:3 Миттельштадт (Гринвей) – 46:50     4:3 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 62:28    
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