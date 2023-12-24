Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть в овертайме «Баффало»

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретились «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Победа в этой игре досталась хозяевам площадки со счётом 4:3 в овертайме.

После первого периода «Рейнджерс» были впереди за счёт шайб Райана Линдгрена и российского нападающего Артемия Панарина в большинстве, на которые «Баффало» ответил голом Расмуса Далина. На 22-й минуте Джек Куинн сравнял счёт, шестью минутами позже Мика Зибанежад вновь вывел «Рейнджерс» вперёд. На 47-й минуте Кейси Миттельштадт вновь установил на табло равенство, и встреча перешла в овертайм. На третьей минуте дополнительного времени победный бросок удался форварду хозяев поля Крису Крайдеру.