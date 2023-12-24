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«Каролина» в результативном матче проиграла «Айлендерс», россияне пропустили девять шайб

«Каролина» в результативном матче проиграла «Айлендерс», россияне пропустили девять шайб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Основное время матча завершилось со счётом 5:4 в пользу гостей.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

В составе победителей в сегодняшней встрече шайбы в свой актив записали Себастьян Ахо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Майк Райлли, а также Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 30 спасений.

У хозяев голами отметились Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо (в большинстве), Джейккоб Славин, а также Стефан Ноэсен, реализовавший численное превосходство в составе. Российский голкипер Пётр Кочетков совершил 18 спасений. Андрей Свечников записал в свой актив две голевые передачи, Дмитрий Орлов — одну.

«Айлендерс» вышел на третье место турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко. «Каролина» занимает девятое место, у неё 38 очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ахо (Палмьери, Нельсон) – 11:19     1:1 Терявяйнен (Джарвис, Орлов) – 12:22     1:2 Нельсон (Райлли, Палмьери) – 14:43     1:3 Хорват (Барзал, Ли) – 18:25     2:3 Ахо (Бантинг, Свечников) – 20:59 (pp)     2:4 Райлли (Барзал, Ли) – 34:12     3:4 Славин (Нечас, Свечников) – 41:56     3:5 Ли (Добсон, Хорват) – 43:44     4:5 Ноэсен (Нечас, Шей) – 49:17 (pp)    
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