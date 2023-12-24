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«Каролина» в результативном матче проиграла «Айлендерс», россияне пропустили девять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Основное время матча завершилось со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей в сегодняшней встрече шайбы в свой актив записали Себастьян Ахо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Майк Райлли, а также Андерс Ли. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 30 спасений.

У хозяев голами отметились Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо (в большинстве), Джейккоб Славин, а также Стефан Ноэсен, реализовавший численное превосходство в составе. Российский голкипер Пётр Кочетков совершил 18 спасений. Андрей Свечников записал в свой актив две голевые передачи, Дмитрий Орлов — одну.

«Айлендерс» вышел на третье место турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко. «Каролина» занимает девятое место, у неё 38 очков.

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