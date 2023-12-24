Арбитры по ошибке выписали удаление «Авангарду». «Металлург» реализовал большинство

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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Металлургом». После второго периода впереди магнитогорцы со счётом 2:1.

В середине второго периода арбитры по ошибке выписали удаление защитнику «Авангарда» Артёму Чмыхову за выброс шайбы. На повторе чётко видно, как шайба ударяется о черенок клюшки нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко и существенно меняет своё направление, вылетая за пределы площадки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что «Металлург» реализовал это большинство и вышел вперёд в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.