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Сергей Светлов назвал недостаток в дебютном матче Ковальчука за «Спартак»

Сергей Светлов назвал недостаток в дебютном матче Ковальчука за «Спартак»
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Известный российский специалист Сергей Светлов оценил дебютный матч за «Спартак» нападающего Ильи Ковальчука. 40-летний форвард принял участие в матче с «Куньлунем» (5:2) и стал автором заброшенной шайбы в пустые ворота в концовке встречи.

«Тут два ярких момента — возвращение Ильи Ковальчука в большой хоккей и возвращение большого хоккея в родные для нас Лужники, где наше поколение всегда любило выходить на лёд и выигрывало многие трофеи. Порадовало, что 40-летний Ковальчук после двух сезонов вне хоккея в функциональном плане смотрелся не хуже партнёров. Сыграл под 15 минут в позиции крайнего форварда, на которой, скажем так, не постоишь. Интригующее возвращение!

А недостаток отметил только один. Лишь четыре тысячи зрителей на таком возвращении — меня эти цифры удивили. В наше время Лужники ассоциировались с постоянными аншлагами — и с 12 тысячами зрителей на каждом матче во Дворце спорта. И тут вдруг заполненная наполовину арена...» – цитирует Светлова Russia-Hockey.

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.

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