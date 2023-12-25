Морозов: Ковальчук доказал, что является одним из сильнейших хоккеистов в истории

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил дебютный матч за «Спартак» нападающего Ильи Ковальчука. 40-летний форвард принял участие в матче с «Куньлунем» (5:2) и стал автором заброшенной шайбы в пустые ворота в концовке встречи.

«Конечно же, я очень рад за Илью, его возвращение — это очень значимое событие. Во-первых, мало кто играет в 40 лет, во-вторых, ещё меньше тех, кто возвращается в игру после почти трёхлетней паузы, и то и другое — крайне непросто, и Илья лишний раз доказал, что является одним из сильнейших хоккеистов в истории. Символично, что Илья пришёл в команду, в которой начинал свою профессиональную карьеру, но на высшем уровне чемпионатов страны ни разу не играл. Символично и то, что он забросил шайбу в первом же матче — пусть и в пустые ворота, это ничего не меняет», — цитирует Морозова ТАСС.

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.