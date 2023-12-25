Назаров: с ходу назову 10 человек в КХЛ, которые в 30 лет медлительнее, чем Ковальчук в 40

Известный тренер Андрей Назаров оценил дебют за «Спартак» 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука. Форвард отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в матче с «Куньлунем» (5:2).

«Накануне смотрел много хоккея, сегодня тоже хватает интересных матчей, внимательно за ними последим. Кроме того, поучаствовал в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в предстоящих президентских выборах, оставил свою подпись за нашего президента.

В КХЛ же отмечу достаточно яркий дебют Ильи Ковальчука за «Спартак». Илья забросил шайбу, заработал на себе удаление, не обошлось и без результативной ошибки. Главное, что Ковальчук был на виду, а не в тени. Я бы, конечно, использовал его с точки зрения тактики немного иначе, но здесь решать тренерскому штабу. Кстати, с ходу могу назвать 10 человек из КХЛ, которые в 30 лет медлительнее Ильи, которому уже 40 лет. Фамилий называть не буду, чтобы не обижать ребят, но физически Ковальчук точно готов хорошо», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.