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В концовке матча «Амур» — «Нефтехимик» состоялся эффектный кулачный бой

В концовке матча «Амур» — «Нефтехимик» состоялся эффектный кулачный бой
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:1.

На последней минуте матча состоялась яркая драка между нападающим «Нефтехимика» Владимиром Брюквиным и 19-летним защитником «Амура» Сергеем Рыжиковым. Хоккеисты устроили кулачный бой в середине площадки и обменялись несколькими плотными ударами, повеселив публику на трибунах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Главным героем матча стал нападающий «Амура» Владислав Барулин, оформивший хет-трик. Один из голов нападающий забросил в пустые ворота в концовке матча. Также на счету форварда результативная передача.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барулин (Бочаров, Коршков) – 10:26 (5x5)     1:1 Сетдиков (Бикмуллин) – 22:27 (5x5)     2:1 Коршков (Барулин, Бочаров) – 39:53 (5x5)     3:1 Барулин (Шевченко) – 52:33 (5x5)     4:1 Барулин (Бочаров) – 57:17 (en)    
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