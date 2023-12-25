19-летний защитник «Амура» Рыжиков рассказал о драке с Брюквиным в матче с «Нефтехимиком»

19-летний российский защитник «Амура» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от победы над «Нефтехимиком» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, в концовке которого он подрался с нападающим гостей Владимиром Брюквиным.

«Хорошая командная победа, Владу (Барулину. – Прим. «Чемпионата») удалось забить, всё, что ему надо было, он сделал. В обороне отработали, и всё. Ну, и в концовке так постарался команду ещё поддержать.

Договаривались ли мы об этой драке? Нет, я вышел на смену, он в центр так начал делать шаг, я его встретил, и он пошёл меня ловить, и всё как бы. Он захотел – ну, давайте. К бою не готовился, просто эмоций много, есть шанс, дали выпустить пар немножечко», — сказал Рыжиков в интервью, опубликованном пресс-службой «Амура» в телеграм-канале.

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В нынешнем сезоне Рыжиков провёл лишь свой восьмой матч в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету ни одного результативного действия при показателе полезности «-1».