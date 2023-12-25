«Спартак» переподписал контракт с вратарём Николаевым, «Торпедо» — с защитником Бокуном

23-летний российский вратарь Дмитрий Николаев, оказавшийся по ходу этого сезона в московском «Спартаке» в результате обмена с «Нефтехимиком», заключил с красно-белыми новое соглашение. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Новое соглашение Николаева со «Спартаком» рассчитано до 30 апреля 2026 года. В нынешнем сезоне голкипер выиграл четыре матча из пяти при 87,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,22. Всего в КХЛ у него – 69 матчей и 46 побед.

В свою очередь, нижегородское «Торпедо» переподписало контракт с 27-летним российским защитником Даниилом Бокуном. Его новый контракт рассчитан до 30 апреля 2025 года. В сезоне 2023/2024 Бокун провёл в составе нижегородцев 43 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+5». Всего в КХЛ на его счету 116 матчей, в которых он забросил четыре шайбы и сделал 17 голевых передач.