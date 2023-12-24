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«Локомотив» расторг и переподписал контракты с Елесиным, Красковским и ещё двумя игроками

«Локомотив» расторг и переподписал контракты с Елесиным, Красковским и ещё двумя игроками
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Ярославский «Локомотив» расторг и заключил контракты с рядом игроков своей команды. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» расторг и заключил новые контракты с защитниками Александром Елесиным (до 30.04.2027), Андреем Сергеевым (до 30.04.2026), нападающими Павлом Красковским (до 30.04.2026) и Георгием Ивановым (до 30.04.2026)», — сообщила пресс-служба КХЛ.

Напомним, что накануне «Локомотив» обыграл московский ЦСКА (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ подопечные Игоря Никитина располагаются на третьем месте, набрав 57 очков в 41 матче. В ближайшем матче железнодорожники сыграют на выезде с «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдёт во вторник, 26 декабря, начало – 19:30 мск.

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