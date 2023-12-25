МЧМ по хоккею 2024 года: список участников, состав групп

Уже завтра, во вторник, 26 декабря, в Гётеборге (Швеция) стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2024, в котором примут участие 10 национальных сборных.
Состав участников МЧМ-2024 по группам:
Группа А:
- Канада.
- Швеция.
- Финляндия.
- Германия.
- Латвия.
Группа В:
- Чехия.
- США.
- Словакия.
- Швейцария.
- Норвегия.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 доступен на «Чемпионате».
Отметим, что в матче открытия сойдутся представители группы B – сборные Словакии и Чехии (начало – в 14:00 мск). Программа группового этапа будет окончена 31 декабря, а уже со 2 января 2024 года начинаются игры на выбывание (плей-офф). Финал турнира запланирован на 5 января 2024 года.
В прошлом году золотые медали МЧМ-2023 взяла сборная Канады, которая в овертайме обыграла Чехию (3:2 ОТ).