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МЧМ по хоккею 2024 года: список участников, состав групп

МЧМ по хоккею 2024 года: список участников, состав групп
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Уже завтра, во вторник, 26 декабря, в Гётеборге (Швеция) стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2024, в котором примут участие 10 национальных сборных.

Состав участников МЧМ-2024 по группам:

Группа А:

  • Канада.
  • Швеция.
  • Финляндия.
  • Германия.
  • Латвия.

Группа В:

  • Чехия.
  • США.
  • Словакия.
  • Швейцария.
  • Норвегия.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2024 доступен на «Чемпионате».

Отметим, что в матче открытия сойдутся представители группы B – сборные Словакии и Чехии (начало – в 14:00 мск). Программа группового этапа будет окончена 31 декабря, а уже со 2 января 2024 года начинаются игры на выбывание (плей-офф). Финал турнира запланирован на 5 января 2024 года.

В прошлом году золотые медали МЧМ-2023 взяла сборная Канады, которая в овертайме обыграла Чехию (3:2 ОТ).

Статистика МЧМ-2024.
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