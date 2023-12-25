Помощник Президента РФ Орешкин и министр Чекунков посетили матч «Амура» с «Нефтехимиком»

Встречу регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и «Нефтехимиком» (4:1) на «Платинум-Арене» в Хабаровске посетили ряд влиятельных гостей. Об этом информирует пресс-служба дальневосточного клуба в телеграм-канале.
«На трибунах «Платинум-Арены» хоккейную дружину Хабаровского края поддерживали помощник Президента России Максим Станиславович Орешкин и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков», — гласит публикация «Амура».
Напомним, что благодаря победе в прошедшем матче «Амур» увеличил отрыв от «Нефтехимика» до пяти очков. Хабаровский клуб занимает девятое место на Востоке и отстаёт от зоны плей-офф на три очка. Уже в среду, 27 декабря, проведут между собой очередную очную встречу.
- 25 декабря 2023
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