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Помощник Президента РФ Орешкин и министр Чекунков посетили матч «Амура» с «Нефтехимиком»

Помощник Президента РФ Орешкин и министр Чекунков посетили матч «Амура» с «Нефтехимиком»
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Встречу регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и «Нефтехимиком» (4:1) на «Платинум-Арене» в Хабаровске посетили ряд влиятельных гостей. Об этом информирует пресс-служба дальневосточного клуба в телеграм-канале.

«На трибунах «Платинум-Арены» хоккейную дружину Хабаровского края поддерживали помощник Президента России Максим Станиславович Орешкин и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Олегович Чекунков», — гласит публикация «Амура».

Напомним, что благодаря победе в прошедшем матче «Амур» увеличил отрыв от «Нефтехимика» до пяти очков. Хабаровский клуб занимает девятое место на Востоке и отстаёт от зоны плей-офф на три очка. Уже в среду, 27 декабря, проведут между собой очередную очную встречу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барулин (Бочаров, Коршков) – 10:26 (5x5)     1:1 Сетдиков (Бикмуллин, Хлыстов) – 22:27 (5x5)     2:1 Коршков (Барулин, Бочаров) – 39:53 (5x5)     3:1 Барулин (Шевченко) – 52:33 (5x5)     4:1 Барулин (Бочаров) – 57:17 (en)    
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