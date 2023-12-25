«Салават» вырвал победу у ЦСКА в драматичном матче, сравняв счёт за 39 секунд до конца

В Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Счёт в матче был открыт нападающим «Салавата» Сергеем Шмелёвым на старте первого периода. Уже спустя несколько минут Виталий Абрамов восстановил равенство. На этот гол уфимцы ответили заброшенной шайбой защитника Павла Коледова в начале третьей двадцатиминутки. Через две минуты игроки ЦСКА вновь вышли вперёд после гола Константина Окулова. Лишь за 39 секунд до конца «Салават» сумел спасти эту игру, переведя её в овертайм благодаря голу Джоша Ливо.
В овертайме главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рискнул, сняв вратаря и выпустив полевого игрока. Это решение принесло его команде победу – шайбу забросил всё тот же Джош Ливо на 57-й секунде.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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