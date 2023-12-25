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«Салават» вырвал победу у ЦСКА в драматичном матче, сравняв счёт за 39 секунд до конца

«Салават» вырвал победу у ЦСКА в драматичном матче, сравняв счёт за 39 секунд до конца
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В Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт нападающим «Салавата» Сергеем Шмелёвым на старте первого периода. Уже спустя несколько минут Виталий Абрамов восстановил равенство. На этот гол уфимцы ответили заброшенной шайбой защитника Павла Коледова в начале третьей двадцатиминутки. Через две минуты игроки ЦСКА вновь вышли вперёд после гола Константина Окулова. Лишь за 39 секунд до конца «Салават» сумел спасти эту игру, переведя её в овертайм благодаря голу Джоша Ливо.

В овертайме главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рискнул, сняв вратаря и выпустив полевого игрока. Это решение принесло его команде победу – шайбу забросил всё тот же Джош Ливо на 57-й секунде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шмелёв (Ливо, Хмелевски) – 02:23 (5x4)     1:1 Абрамов (Мингачёв) – 05:53 (5x5)     2:1 Каменев (Провольнев, Слепышев) – 35:17 (5x5)     2:2 Коледов – 43:55 (5x5)     3:2 Окулов (Нестеров) – 45:50 (5x4)     3:3 Ливо (Шаров, Дроздов) – 59:21 (6x5)     3:4 Ливо (Хмелевски, Мелош) – 60:57 (3x3)    
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