Роман Ротенберг объяснил, за счёт чего СКА удалось обыграть «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:2).

«Отличная игра, обе команды старались показывать яркий хоккей. Много сильных игроков. Мы начали не лучшим образом, удалялись в начале. Нужно более дисциплинированно начинать. Особенно с таким соперником, как «Динамо». Много мастеровитых ребят, олимпийские чемпионы. Молодцы те, кто выходил в меньшинстве. Потом мы перехватили инициативу, забили хороший гол в большинстве. Дальше игра складывалась по нашему сценарию, старались играть с шайбой. Допустили ошибку потом, но надо поблагодарить команду за игру.

Стоит ли ждать Мойсевича? У нас все тренируются, все нужны. Павел здорово работает на тренировках. Время покажет. Он на 100% готов.

В каждой игре важно забивать первыми. Мы к этому стремимся. Играем настолько хорошо, насколько позволяет соперник. У «Динамо» опытная команда, есть и обладатель Кубка Стэнли, и олимпийские чемпионы. Мы сыграли на скорости, с огоньком, дружно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.