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СКА обыграл на выезде московское «Динамо», прервав 4-матчевую победную серию москвичей

СКА обыграл на выезде московское «Динамо», прервав 4-матчевую победную серию москвичей
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которая прервала четырёхматчевую успешную серию москвичей.

В составе СКА дублем отметился нападающий Михаил Воробьёв, ещё одна шайба на счету канадца Брендана Лайпсика, вернувшегося в состав после почти двухмесячного отсутствия. У москвичей отличились Эрик О’Делл и защитник Игорь Ожиганов, сокративший отставание до минимума за несколько минут до конца встречи.

Таким образом, «Динамо» (62), проиграв в этом матче, упустило шанс обойти «Спартак» (62) на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА (57) обошёл «Торпедо» (55) и расположился на пятом месте.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Толчинский, Никишин) – 19:38 (5x4)     0:2 Лайпсик (Кадейкин, Земчёнок) – 38:08 (5x5)     1:2 О'Делл (Рашевский) – 47:33 (5x5)     1:3 Воробьёв (Гальченюк, Толчинский) – 50:42 (5x5)     2:3 Ожиганов (Рашевский, Кудрявцев) – 57:57 (5x5)    
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