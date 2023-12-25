СКА обыграл на выезде московское «Динамо», прервав 4-матчевую победную серию москвичей

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которая прервала четырёхматчевую успешную серию москвичей.
В составе СКА дублем отметился нападающий Михаил Воробьёв, ещё одна шайба на счету канадца Брендана Лайпсика, вернувшегося в состав после почти двухмесячного отсутствия. У москвичей отличились Эрик О’Делл и защитник Игорь Ожиганов, сокративший отставание до минимума за несколько минут до конца встречи.
Таким образом, «Динамо» (62), проиграв в этом матче, упустило шанс обойти «Спартак» (62) на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА (57) обошёл «Торпедо» (55) и расположился на пятом месте.
- 25 декабря 2023
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